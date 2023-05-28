وزير الري: أسبوع القاهرة السادس للمياه يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة السادس للمياه يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، والدكتور عمرو فوزي نائب الرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي، لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور سويلم إنه تم فتح باب التقديم للمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تنظيم جلسات أو ورش عمل خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه في 15 مايو الجاري.

وتم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل الجلسات العامة وورش العمل والمؤتمر العلمي والمسابقات المقرر عقدها خلال الأسبوع، وكذا قائمة المتحدثين الدوليين المشاركين في فعاليات الأسبوع.

وفيما يخص المؤتمر العلمي للأسبوع، أوضح الوزير أنه تم غلق باب تقديم ملخصات الأوراق البحثية للمؤتمر، حيث تقوم اللجنة العلمية للأسبوع حاليا بتقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لاختيار الأفضل منها.. مضيفا أن المؤتمر العلمي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية خلال خمس جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لاستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف "جفاف/فيضان" - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).

وأشار إلى أن أسبوع القاهرة السادس للمياه يأتي استكمالا لما تحقق من نجاح خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي عقد العام الماضي تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" كحدث تحضيري لفعاليات المياه التي عُقدت في مؤتمر المناخ الماضي COP27، كما سيعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصياته للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28.

وتواصل مصر التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة (التي ستستضيف مؤتمر المناخ القادم) للتأكيد على ضرورة الاستمرار في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمي استكمالا لما حققته مصر من نجاح خلال الفعاليات الدولية السابقة (أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ).

جدير بالذكر أنه سيتم عقد أربع مسابقات خلال الأسبوع هي مسابقة "أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه"، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراه من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج"، كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.