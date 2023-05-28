القناة المائية الكبرى بفينيسيا تتحول إلى اللون الأخضر بشكل غامض

تسبب سائل أخضر لامع اللون بالقناة الكبرى الشهيرة في فينسيا في إحداث ضجة بالمدينة المائية الإيطالية. وسطعت المياه بالقرب من جسر ريالتو بشكل مفاجئ بلون أخضر من دون تفسير أولي.

وقالت فرقة الإطفاء الإيطالية إنه تم أخذ عينات، مع وكالة "أربا" للحماية البيئية لفحصها.

ودعا حاكم فينيسيا على الفور لعقد اجتماع طارئ مع الشرطة للتحقيق في الواقعة. ووفقا لتقارير إعلامية، لم تفترض السلطات بشكل أولي أن السائل خطير.

واستذكر بعض سكان المدينة عام 1968، عندما قام الفنان نيكولاس جارسيا أوريبورو من الأرجنتين بتلوين مياه قناة وسط المدينة باللون الأخضر لجذب الانتباه إلى تلوث المياه.

ونظرا لظهور الكثير من الناشطين في مجال المناخ في إيطاليا بحملاتهم الملونة، هناك شبهات أيضا بأن يكون ذلك احتجاجا، لكن لم يعلن أحد في البداية عن مسئوليته.