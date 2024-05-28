تقرير: مقتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين في حادث صعب برفح جنوب غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع حادثة وصفتها بالصعبة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة.

وأفادت قناة "إسرائيل بلا رقابة" عبر منصة "تليجرام": "فيما يتعلق بالحادث في رفح، دخل الجنود عيادة وانفجرت عبوة فيها وهناك 3 قتلى و4 جرحى بحالة صعبة"، وفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وبحسب موقع "حدشوت بزمان" العبري، وقع "حدثان صعبان في رفح، قتل 3 جنود وأصيب 10 منهم 3 في حالة خطيرة، ويقدر ان هناك جندي مفقود.. وقع الحدثان في منزل مفخخ وتفجير نفق".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت "كتائب القسام" عبر قناتها على "تليجرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، لم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا بالحادث بعد. وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية وسلاح المدفعية غارات بعشرات القذائف على مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوبي غزة، مما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 70 نازحاً.