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إعلام عبري: مستوطنات الشمال في وضع كارثي

تل أبيب - معا
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 11:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 11:12 ص

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ حزب الله أطلق أكثر من 3000 صاروخ باتجاه الشمال، مضيفةً أنّ معظم المستوطنات التي أُجلي سكانها تلقت أضراراً هائلة، وتعيش أوضاعاً كارثية.

ووفقاً لموقع القناة "الـ12" الإسرائيلية، قدرت جهات أمنية رسمية إسرائيلية أنّه في المستوطنات التي تلقت الضرر الأكبر، "قد يستطيع السكان العودة إليها فقط بعد عام من انتهاء الحرب، في ضوء الحاجة إلى ترميم الدمار الذي حدث".

وبحسب رئيس المجلس الاستيطاني "ماتيه آشر"، ورئيس تجمّع مستوطنات خط المواجهة، موشيه دافيدوفيتش، فإنّ مستوطنات الشمال "في وضع كارثي".

وأكّد دافيدوفيتش وجود "إصابات يومية بالصواريخ المضادة للدروع التي يطلقها حزب الله"، مُشدّداً على أنّها تدمر المباني، والتي لا يمكن إعادة تأهيلها حالياً كونها موجودة على خط التماس.

وأكدت وزارة الأمن الإسرائيلية، أنّ أضرار الحرب واضحة في العديد من المستوطنات، إلا أن الدمار كان كبيراً بشكل خاص في مستوطنات محددة، حيث تضررت معظم المباني والبنى التحتية.

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