محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف عدد من شوارع سيدي سالم

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، في تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير ورصف عدد من الشوارع، من بينها شارع دار المناسبات بطول 600 متر وعرض 12 مترا، تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

كلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة نهو الأعمال في الوقت المحدد لها، ومراجعة البنية التحتية "مياه - صرف صحي – غاز"، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024.



وأكد المحافظ استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بجميع القطاعات الأخرى.