حماس تطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرار واضح وحاسم لوقف الانتهاكات في غزة

قالت حركة حماس، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف خيام النازحين غرب رفح، وارتكابه مجزرة جديدة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى قبل قليل، وإمعانه في تحدّي قرارات محكمة العدل الدولية، عبر قراره الاستهداف المباشر والمتعمد لأكبر عدد من المدنيين؛ يضع العالم أجمع، أمام استحقاق المسئولية القانونية والأخلاقية، للوقوف في وجه هذه السياسة الإجرامية وحالة الهيجان والتعطش للقتل والدماء، وحالة الاستهتار التي تدير الظهر لكل القيم الإنسانية والقرارات الدولية والمؤسسات القضائية.

وطالبت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، بـ«التحرّك العاجل واتخاذ قرار واضح وحاسم، بوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية، وحماية المدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ، ومحاسبة مجرمي الحرب قادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم البشعة المتواصلة».

وأفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في رفح الفلسطينية بعد قصف خيام للنازحين غرب المدينة.

ونقلت الشبكة عن مصادر محلية، قولها إن قصف الاحتلال لخيام النازحين في المواصي غرب رفح أسفر عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا وإصابة العشرات.

من جهته، قال الدفاع المدني الفلسطيني، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستودع أخشاب بجوار المستشفى الكويتي بمحافظة رفح».

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني: «حاولنا الوصول للمكان لكن تقدم الآليات العسكرية والإغلاق الجوي للطائرات المسيرة منع وصولنا للمكان، مما تسبب بعودتنا دون إخماد الحريق».

ونفى المتحدث وجود منطقة آمنة في قطاع غزة، قائلًا إن «الاحتلال يستهدف المناطق التي ادعى سابقا إنها آمنة».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ235 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدًا و110 إصابات».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36 ألفًا و96 شهيدًا، و81 ألفًا و136 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.