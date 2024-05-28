الدنمارك: حذرنا مرارا من الهجوم على رفح ويجب تغيير النهج

دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، اليوم الثلاثاء، إلى "تغيير النهج" بعد المجزرة الإسرائيلية في مخيم للنازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الشهداء.

وقال راسموسن، في تصريحات نشرتها الخارجية الدنماركية في منشور على منصة "إكس" (تويتر): "الهجوم الذي وقع في منطقة تل السلطان، الأحد، يسلط الضوء فقط على الحاجة إلى تغيير هذا النهج"، دون مزيد من التوضيح حول المقصود بالتغيير.

وأضاف: "كوبنهاجن حذرت مرارا وتكرارا من شن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء. وجدد راسموسن موقف الدنمارك بشأن "الحاجة الملحة لوقف إطلاق نار إنساني في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة".

يأتي ذلك فيما تتوالى عمليات استهداف النازحين في رفح، حيث استشهد 72 نازحا في قصف إسرائيلي خلال 48 ساعة منذ مساء الأحد، استهدف فيه الاحتلال خيامهم في مناطق بغربي محافظة رفح زعمت تل أبيب أنها "آمنة"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.