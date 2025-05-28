محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات النقل في المعهد الفني للتمريض بالتأمين الصحي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعمال امتحانات سنوات النقل للصف الأول والثاني والرابع بالمعهد الفني للتمريض بالتأمين الصحي في بني سويف، والتي كان قد انطلقت السبت الماضي بمادة اللغة العربية، وتختتم الثلاثاء المقبل بمادة الاقتصاد والإحصاء.

يأتي ذلك خلال تقرير أعدته الدكتورة هالة صلاح الدين حسن، المفوض بأعمال مدير فرع التأمين الصحي في بني سويف، بشان متابعة امتحانات المعهد الفني، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

وأشار التقرير إلى سير الامتحانات لـ6 لجان، حيث تم تفقد سير الامتحانات ميدانياً، وبحضور كل من الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، والدكتورة ولاء فهمي مدير المستشفى ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور مصطفى الكومي مدير المكتب الفني، والدكتورة دعاء صفوت مسئول تأمين الطلاب، وفاطمة محمود مدير المعهد الفني للتمريض، واطمأنت على توافر جميع التجهيزات داخل اللجان، من إضاءة جيدة، وتهوية مناسبة، ورعاية طبية جاهزة، إضافة إلى التأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت الدكتورة هالة صلاح الدين أن هناك مرور دوري لمتابعة انتظام الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين، لضمان أداء الامتحانات في أجواء مناسبة تسهم في تحقيق التفوق والتميز، مشيرة إلى توجيهات المحافظ بضرورة تهيئة المناخ المناسب داخل اللجان لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مع توجيه برفع تقارير فورية في حال حدوث أي معوقات، لضمان سرعة التدخل وحلها فوراً.