سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن مشاركة فيلمها السينمائي "سلمى" في مهرجان روتردام للفيلم العربي، الذي تُقام فعالياته في هولندا في الفترة من 28 مايو حتى 1 يونيو.

وأكدت سلاف فواخرجي عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في إنستجرام أن عرض فيلم "سلمى" سيكون يوم السبت المقبل، الموافق 31 مايو، وقالت: "موعدنا مع فيلم سلمى في مهرجان روتردام".

ويحتفي مهرجان روتردام للفيلم العربي هذا العام بمرور 25 عامًا على انطلاقه، حيث يعرض مجموعة من الأفلام، من بينها فيلم "وين صرنا" للفنانة التونسية درة، الذي يعد تجربتها الإخراجية الأولى.

وقد قررت إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي في وقت سابق أن تتكوّن غالبية لجان تحكيم هذه الدورة من النساء، التزامًا من المهرجان بإبراز صوت المرأة ومكانتها، وإيمانًا بدورها المؤثر في صناعة السينما، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه جاء تماشيًا مع إعلان مدينة روتردام عام 2025 "سنة المرأة".

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الفنانة السورية أمل عرفة، والمخرج والمنتج المغربي خليل بنكيران، والفنانة السعودية فاطمة البنوي. كما يشارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الفنانة المصرية سلوى محمد علي، والمخرج والمنتج السوري أحمد الحاج، والمخرجة والمنتجة السعودية رزان الصغير.

ويشارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرجة الهولندية إليزابيث فرانيا، والمنتج السينمائي العراقي د. حكمت البيضاني، والممثلة والمخرجة المغربية زكية الطاهري.