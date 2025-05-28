تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى الضربة الإسرائيلية في اليمن، وأصدر بيانا جاء فيه أن "الحوثيين مجرد عرض مرضي، وإيران هي المسؤولة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن بيان نتنياهو، الذي صدر بالتزامن مع جلسة محاكمته، أن "سلاح الجو (الإسرائيلي) شن هجوما جديدا على مطار صنعاء الخاضع لسيطرة النظام الحوثي الإرهابي في اليمن".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نعمل وفقا لمبدأ بسيط: سنضرب أيا من يضربنا. ومن لا يفهم ذلك من خلال القوة، سيفهمه بالمزيد من القوة".

وأضاف: "لكن كما قلت مرارا، الحوثيون مجرد عرض مرضي. فالقوة الرئيسية التي تقف وراءهم هي إيران، وهم المسؤولون عن العداون القادم من اليمن".

جدير بالذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف في وقت سابق اليوم الأربعاء، مطار صنعاء الدولي في اليمن .

وأشارت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي اليمنية إلى "أربع غارات لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت المدرج في مطار صنعاء وطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية".

ووفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي "يتم تشغيل مطار صنعاء بشكل منتظم من قبل النظام الحوثي ويستخدمه لأغراض إرهابية"