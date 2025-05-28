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يواجه النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، نظيره فاركو، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الختامية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز، فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كلًا من: مصطفى شوبير - أشرف داري - خالد عبد الفتاح - علي معلول - عمر كمال عبد الواحد - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - نيتس جراديشار.

ويدخل فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين مرعي - أحمد البحراوي - باباكار نداي

خط الوسط: جابر كامل - محمود عماد - زهير المترجي

الهجوم: أحمد شريف - عمرو ناصر - محمد عز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فاركو كلًا من: محمد نديم - محمد فخري - أحمد جمال - سيف العجوز - وليد مصطفى - محمود فرحات - رامي صبري - ياسين الملاح - محمد أيمن.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي وفاركو، خلال السطور القادمة:

بداية المباراة

- الدقيقة الخامسة: تسديدة من طاهر محمد طاهر يتصدى لها حارس فاركو