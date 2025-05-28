برلين: أوكرانيا ستتلقى قريبا أولى الصواريخ التي سيتم تصنيعها مع ألمانيا

أفادت وزارة الدفاع الألمانية بأن أوكرانيا قد تتمكن قريبًا من استخدام أولى الأسلحة بعيدة المدى التي سيتم إنتاجها بشكل مشترك مع ألمانيا.

وأعلنت الوزارة في برلين اليوم الأربعاء أن عددًا كبيرًا من هذه الأسلحة يمكن أن يُنتج خلال هذا العام، وأضافت: «من الممكن أن تدخل أولى هذه الأنظمة الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية في غضون أسابيع قليلة».

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الأسلحة هذه تم إدخالها بالفعل إلى الخدمة في الجيش الأوكراني، وبالتالي لا حاجة لتدريب إضافي، غير أن الوزارة لم تحدد في بيانها نوع أنظمة الأسلحة المعنية.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق أنها لن تتحدث علنًا عن تفاصيل المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا.

ووقّع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الأوكراني روستم أوميروف اتفاقية تعاون بشأن الحصول على أسلحة بعيدة المدى، وهي الاتفاقية التي سبق أن أعلن عنها المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين.

وبحسب وزارة الدفاع الألمانية، فإن الاتفاقية تنص على تمويل إنتاج مثل هذه الأسلحة داخل أوكرانيا. وكان ميرتس تحدث عن إقامة تعاون بين البلدين على المستوى الصناعي، وذكر أن هذا التعاون يمكن يتم في كل من أوكرانيا وألمانيا.

ووفقًا للبيان، فإن برلين تعهدت أيضًا بتقديم دعم إضافي لأوكرانيا، يشمل توفير ذخيرة، وأسلحة أخرى، والمساعدة في أعمال الصيانة، والحفاظ على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتوفير المعدات الطبية. وأفاد البيان بأن قيمة حزمة الدعم تبلغ خمسة مليارات يورو، مشيرا إلى أن البرلمان الألماني وافق على الحزمة بالفعل.