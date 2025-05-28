سليمان وهدان: حزب الجبهة الوطنية سيدعم ما يخدم المواطن ونعترض فنيا بحلول

قال النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يُعد «وعاءً يضم معسكر 30 يونيو»، مشيرا إلى اجتماع تيارات مختلفة من اليسار والوسط والليبراليين لتدشين حزب يضم كوكبة من الشخصيات العامة الكبيرة للمشاركة في الحياة السياسية «بخلطة مختلفة»، معربا عن أمله في أن يكون لها عائد إيجابي على الشعب المصري.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن الحزب يُصنف كـ «حزب تكنوقراط» يضم الكثير من السياسيين والنقابيين والفنانين ورجال الدولة والإعلاميين والرياضيين، منوها أن للحزب أهدافا قومية تتمثل في المساهمة بوضع البرامج مع الحكومة وتقديم الحلول وكيفية تطبيقها، قائلا: «هدفنا أن نشارك في برنامج إعداد الدولة وخطة الدولة».

وعبر عن اعتقاده بأن «الحزب من الممكن أن يدخل موسوعة غينيس كأكبر حزب من حيث أعداد من قاموا بتوقيع توكيلات لتأسيسه»، مشددًا أن «ثقة الشعب المصري تضع على عاتقنا عبئا ومسئولية كبيرة في اختيار العناصر الجيدة لتمثيل الحزب».

وأكد أن الحزب «يحترم كل الأحزاب والقوى السياسية الموجودة ويقدر دورها في كل المراحل الماضية»، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة العودة لتوسيع قاعدة المشاركة في برلمان 2025-2030.

ورد على تساؤل الإعلامي خالد أبو بكر، حول وجهة تصنيف الحزب بين أحزاب الموالاة أم المعارضة، قائلا: «نحن سنكون موالاة في كافة القوانين التي تخدم المواطن وسنشارك بها، وسنكون معارضة في حالة بعض القوانين ونعترض عليها بشكل فني مع وضع حلول لاعتراضاتنا الفنية، ليست المعارضة من أجل المعارضة؛ إنما معارضة بناءة تضع حلولا وأفكارًا جديدة».