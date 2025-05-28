محافظ الأقصر يتفقد مدرسة المتفوقين بطيبة ويستمع لشكاوى ومطالب الطلاب

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بمدينة طيبة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الطلاب.

وشملت الجولة تفقد معامل الكيمياء وتصنيع المشروعات (Fab Lab)، إلى جانب المكتبة، حيث استمع المحافظ إلى عدد من طلاب المدرسة الذين طرحوا مجموعة من المطالب لتحسين بيئة التعلم والمعيشة، كان أبرزها: تحسين خدمات الإنترنت خاصة داخل الفندق السكني؛ لتسهيل البحث العلمي، إنشاء ملعب نجيل صناعي للترفيه، تركيب كاميرات مراقبة لتعزيز الأمن، وتوفير مبردات مياه جديدة بدلًا من المعطلة.

كما طالب الطلاب بفتح ممر مباشر بين مبنى المدرسة والفندق لتسهيل تنقلهم.

كما ناقش المحافظ مع مسؤولي المدرسة أسباب تكرار انقطاع التيار الكهربائي، والتي أرجعها المسؤولون إلى عدم وجود محول كهربائي خاص بالمدرسة.

وفي استجابة سريعة، وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة إنهاء إجراءات إنشاء ملعب النجيل الصناعي، كما كلف جهاز مدينة طيبة بتوفير مبردات مياه جديدة، والتنسيق مع شركة الكهرباء لتوفير محول خاص بالمدرسة، بما يضمن بيئة تعليمية مستقرة وخاصة في فترات الامتحانات.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الفندق السكني الملحق بالمدرسة، الذي يقيم فيه الطلاب والمشرفون، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة.

وتضم مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة 179 طالبًا وطالبة، وتُعد واحدة من 21 مدرسة على مستوى الجمهورية، وضمن أولى المدارس المتخصصة في دعم الموهوبين في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

وتمثل هذه المدارس نموذجًا متطورًا في التعليم القائم على البحث العلمي وتنمية مهارات التفكير والإبداع، بما يواكب توجه الدولة المصرية في رعاية الموهوبين وصناعة مستقبل قائم على الابتكار.