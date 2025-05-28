وزير التعليم العالي يوجه الجامعات الأهلية بتسويق برامجها الدراسية لجذب الطلاب الوافدين

• عاشور: زيادة مشاركة الجامعات الأهلية في المشروعات التنموية لمواجهة تحديات المجتمع المصري

• سرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء منها

عقد مجلس الجامعات الأهلية اجتماعه الدوري، أمس، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد المجلس بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وتشمل (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية).

كما نعى المجلس الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية والرئيس المؤسس لجامعة مصر للمعلوماتية.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورًا أساسيًّا في استيعاب الزيادة في الطلب على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات الأهلية في تقديم تعليم متميز من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ووجه الوزير بضرورة تسويق الجامعات الأهلية لبرامجها الدراسية على المستوى الإقليمي؛ لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج، مشيرًا إلى الفكر الجديد الذي تم اتباعه في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، واستثمار الموارد المتاحة بما يضمن الاستدامة، ويثبت قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات قومية ناجحة.

كما وجه عاشور بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2024/2025 عقب الانتهاء منها، مؤكدا أهمية توسع الجامعات الأهلية في تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي، موجهًا بضرورة استغلال فترة الإجازة في إجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.

وأوضح الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية تقوم على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة تقديم تجربة تعليمية متطورة تشمل برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، مع وجود هيكل إداري جديد يضم نوابًا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والعلاقات والشراكات الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.

واستعرض المجلس تقريرًا حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهري أبريل ومايو، ومنها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث، لاستعراض جاهزية واستعدادات الجامعات الأهلية الجديدة وهي (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، والتي ستبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسي القادم 2025/2026.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن المجلس وافق من حيث المبدأ على تغيير اسم جامعة جنوب الوادي الأهلية ليصبح قنا الأهلية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف أن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية ورؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة عنها، على أن تُعقد اللجنة بشكل دوري؛ لتعزيز التعاون بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية المنبثقة عنها.

وأحيط المجلس علمًا بقرارات وزير التعليم العالي بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رئيس كل من الجامعات التالية (جامعة المنصورة الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية)، كما أحيط المجلس علمًا بنظام الإعلان والتقدم والتسجيل للطلاب الجدد بالجامعات الأهلية.