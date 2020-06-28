شباب ورياضة الإسكندرية: 1588 متطوعا يوزعون الكمامات على المصلين قبل دخول المسجد

قالت وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف، إنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية الخاصة، بإعادة فتح دور العبادة، وزعت الفرق الكشفية والإرشادية والجواله وأندية التطوع وبرلمان الشباب، الكمامات على المصلين والمطهرات قبل دخول دار العبادة.

وأضاف الشريف فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه بلغ إجمالى المتطوعين ١٥٨٨ من ٤٥ مركز شباب، وأنه تم توزيع الكمامات والمطهرات على ١٠٤ جوامع على مستوى محافظة الإسكندرية.

يذكر أن الحملات التطوعية تأتى فى إطار البرتوكول الموقع بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.