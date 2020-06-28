 شباب ورياضة الإسكندرية: 1588 متطوعا يوزعون الكمامات على المصلين قبل دخول المسجد - بوابة الشروق
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شباب ورياضة الإسكندرية: 1588 متطوعا يوزعون الكمامات على المصلين قبل دخول المسجد

الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف
هدى الساعاتى
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 1:31 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 1:31 ص

قالت وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف، إنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية الخاصة، بإعادة فتح دور العبادة، وزعت الفرق الكشفية والإرشادية والجواله وأندية التطوع وبرلمان الشباب، الكمامات على المصلين والمطهرات قبل دخول دار العبادة.

وأضاف الشريف فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه بلغ إجمالى المتطوعين ١٥٨٨ من ٤٥ مركز شباب، وأنه تم توزيع الكمامات والمطهرات على ١٠٤ جوامع على مستوى محافظة الإسكندرية.

يذكر أن الحملات التطوعية تأتى فى إطار البرتوكول الموقع بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.


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