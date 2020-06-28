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مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل 178 حالة إصابة بفيروس كورونا

كندا
كندا
أ ش أ
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 5:04 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 5:04 م
أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم الأحد تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وست حالات وفاة، في زيادة طفيفة عن الحالات التي تم تسجيلها خلال اليومين الماضيين.

وسجلت المقاطعة الرئيسية 111 حالة، و160 حالة يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقالت وزيرة الصحة كريستين إليوت على تويتر اليوم الأحد: "على الرغم من ارتفاع طفيف يوم أمس، لا يزال تقرير اليوم أقل من 200". وقالت إن 28 منطقة من إجمالي 34 وحدة صحة عامة محلية في أونتاريو أبلغت عن خمس حالات أو أقل اليوم الأحد و 19 منها لم تبلغ عن أي حالات جديدة على الإطلاق.

وقالت إليوت إن مختبرات المقاطعات أجرت 28600 عينة اختبار في الـ 24 ساعة الماضية ، أي أقل مما كانت عليه يوم السبت.

وارتفع إجمالي الحالات في كندا اليوم إلى 103188 إصابة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 8522 حالة.

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