انعقاد لجنة اختيار العمداء بجامعة جنوب الوادي

عقدت جامعة جنوب الوادي، لجنة اختيار عمداء كليات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، والتربية النوعية، والطب، وترأس اللجنة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، بعضوية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وضمت اللجنة كل من الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب السابق، والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور محمد أحمد على عميد كلية الزراعة السابق، والدكتور صلاح مصطفى صالح الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أحمد على عثمان الأستاذ بكلية التربية النوعية.

وصرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، بأن المتقدمين لمنصب عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الدكتورة هالة كمال نوفل عميد الكلية المنتهية مدة عمادتها للكلية، والدكتور حلمي محمود محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد محفوظ الزهري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، في حين تقدم لشغل منصب عميد كلية التربية النوعية الدكتور مصطفى أحمد علي عميد الكلية المنتهية مدة عمادته للكلية، والدكتور محمد سعيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة هدية دندراوي الأستاذ بقسم التربية الموسيقية.

فيما تقدم لشغل منصب العميد بكلية الطب الدكتور علي عبدالرحمن غويل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد هاشم عبد اللاه، والدكتور عبد الناصر عبد الجابر علي بقسم النساء والتوليد.