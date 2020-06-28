طلاب الثانوية يؤدون امتحان الديناميكا وسط إجراءات احترازية

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فتحت لجان الامتحانات بمدرسة الإيمان وأم الأبطال ومجمع المدارس بالهرم، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة، منذ الثامنة والنصف من صباح اليوم، لأداء امتحان الديناميكا.

وحرص مسئولو اللجان على تنظيم دخول الطلاب من خلال توجييهم بالتاعد بين كل طالب والآخر مسافة تصل متر ونصف، وعدم التجمعات، وكذلك التعاون معهم لتسهيل وتنظيم دخولهم باتباع التعليمات.

ووفرت اللجان مظلات لدخول الطلاب، وكذلك توزيع الكمامات الطبية والمعقمات، واستخدام بوابات التعقيم.

وأجرى مسئولو اللجان أعمال التفتيش الذاتي للطلاب والتحذير من اصطحاب الهواتف الشخصية والملازم التي لها علاقة بالمادة.

وانتشرت قوات الشرطة بمحيط اللجان لتأمينها، وكذلك منع تجمعات أولياء الأمور، ووضع الحواجز الأمنية.