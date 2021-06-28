المملكة المتحدة: حظر أكبر بورصة عملات رقمية في العالم بسبب عدم الحصول على موافقة مسبقة

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أعلنت بريطانيا أن سبب حظر أكبر بورصة عملات رقمية في العالم هو عدم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية من البريطانية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) قررت حظر منصة Binance أكبر بورصة عملات رقمية في العالم.

وأوضحت الهيئة التنظيمية أن المنصة لا يمكنها إجراء أي "نشاط منظم" في المملكة المتحدة.

وحذرت هيئة السلوك المالي البريطانية المتداولين في البلاد من التعامل مع الشركة، وحظرت بورصة العملات المشفرة من القيام بأي نشاط منظم في البلاد بدون موافقة خطية مسبقة من هيئة السلوك المالي.

كما حذرت المستثمرين من الإعلانات عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد بعوائد عالية على الاستثمارات في الأصول المشفرة أو المنتجات ذات الصلة بالأصول المشفرة.

وقالت إن معظم الشركات التي تعلن عن استثماراتها وتبيعها في الأصول المشفرة غير مصرح بها من قبل هيئة السلوك المالي.