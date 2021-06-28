علق السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على ملف سد النهضة، قائلًا إن «الأمر لا يحتمل سوى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الأحد، أن نهر النيل يجري منذ آلاف السنوات في مصر والسودان، منوهًا إلى أن مصر دولة شحيحة مصادر المياه.

وأشار إلى أن أكثر من 90% من مساحة مصر صحراء بدون أمطار، فضلًا عن أن اعتماد الدولة على مياه نهر النيل شبه كامل، موضحًا أن حصة مصر المائية منذ بناء السد العالي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

ولفت متحدث الرئاسة إلى أن نصيب المواطن المصري 500 متر مكعب من المياه في العام، قائلًا إن هذا النصيب يعتبر فقرًا مائيًا شديدًا، وفقًا لمقياس الأمم المتحدة.

وتابع: «الأمر لا يحتمل أكثر من هذا، وأكثر من نصف سكان مصر بعدد حوالي 57 مليون مواطن، يعملون بالزراعة ويعيشون على الرقعة الزراعية ويمتهنون تلك المهنة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح أمس الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال الرئيس السيسي بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.