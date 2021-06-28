فنادق شرم الشيخ والغردقة تغازل المصريين بعروض مغرية فى إجازات الصيف

سعر الفرد يبدأ بـ400 جنيه.. وتخفيضات مميزة فى رحلات الطيران الداخلى



بدأت العديد من فنادق شرم الشيخ والغردقة تقديم عروض سعرية مغرية مخفضة لجذب المواطنين المصريين خلال شهور الصيف، والتى تبدأ بـ400 جنيه للفرد فى الغرفة المزدوجة بالنسبة لفنادق الـ3 نجوم، وذلك بعد تراجع نسب الإشغال والحجوزات بفنادق المدينتين خلال شهور الصيف، وتفضيل المواطنين لمناطق الساحل الشمالى ومطروح والإسكندرية.

ومن المتوقع أن تطرح وزارتا السياحة والآثار والطيران المدنى، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، مبادرة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية خلال الصيف الجارى، تحت شعار «صيف فى مصر»، بعد انتهاء مبادرة «شتى فى مصر»، نهاية شهر مايو الماضى.

ونجحت الدولة فى تطبيق العديد من الإجراءات التى تساهم فى عودة الآمال لقضاء إجازة الصيف، خاصة فى المدن السياحية الكبرى بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، بتطعيم جميع العاملين فى القطاع السياحى وجميع المتعاملين معه فى المحافظتين، مع تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية فى مختلف المطارات والمتاحف والمنشآت الفندقية، والتفتيش من مختلف الأجهزة الرقابية لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الجميع من رواد المقاصد السياحية والعاملين فيها.

وتشير المؤشرات إلى أن هذا الصيف سيشهد عودة كبيرة لحركتى السياحة والسفر حيث بدأت الغردقة وشرم الشيخ تستقبلان سائحين من الدول العربية، إضافة إلى سعى وزارتى السياحة والطيران لتنظيم رحلات مباشرة من عدد من عواصم الدول العربية، إلى مطار العلمين لنقل الحركة السياحية إلى الساحل الشمالى مباشرة.

وأعلنت شركة مصر للطيران، عن طرح تخفيضات مميزة على أسعار رحلات السفر الداخلى بهدف المساهمة فى عودة سريعة لحركة السياحة الداخلية، وزيادة إشغالات الفنادق بالمناطق السياحية المختلفة لتعويض نقص إشغالاتها خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، إن العديد من فنادق شرم الشيخ والغردقة، بدأت تقديم عروض سعرية مغرية مخفضة لجذب السياح المصريين خلال شهور الصيف، لافتا إلى أن تلك العروض تبدأ بـ400 جنيه للفرد فى الغرفة المزدوجة بالنسبة لفنادق الـ3 نجوم.

وأضاف أن الفنادق لجأت لتلك العروض بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ والغردقة خلال الشهر الجارى، وانخفاض نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية إلى ما دون الـ30% من النسبة التى حددتها وزارة السياحة لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

وأوضح عبداللطيف أن أعداد المواطنين المصريين بشرم الشيخ والغردقة حاليا ما زالت قليلة، مرجعا ذلك إلى عدم انتهاء امتحانات الثانوية العامة والجامعات، مضيفا أنه بداية من منتصف شهر يوليو المقبل سترتفع أعداد المصريين بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

من جانبه توقع علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن تطرح وزارتا السياحة والآثار والطيران المدنى بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية مبادرة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية خلال فصل الصيف الجارى تحت شعار «صيف فى مصر»، وذلك بعد انتهاء مبادرة «شتى فى مصر» نهاية شهر مايو الماضى.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة ستتم بنفس آليات مبادرة «شتى فى مصر» والتى شملت أسعارا مخفضة لتذاكر الطيران إلى المدن السياحية، وأيضا لأسعار الغرف الفندقية، موضحا أن غرفة المنشآت الفندقية فور تدشين المبادرة ستعمم على الفنادق بجميع محافظات الجمهورية ضوابط المشاركة فيها، وأسعار الغرف الفندقية المطروحة لفنادق الـ3 و4 و5 نجوم، موضحا أن أسعار البرامج السياحية بالمبادرة ستكون جيدة للغاية وتسمح لجميع المواطنين بالمشاركة فيها.