كوريا الجنوبية تطور نظام اعتراض يشبه القبة الحديدية ضد تهديدات المدفعية من كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها قررت تطوير نظام اعتراض خاص بها يشبه القبة الحديدية الإسرائيلية، للدفاع عن البنية التحتية الرئيسية للبلاد ضد تهديدات المدفعية بعيدة المدى من كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن لجنة الترويج لمشروع الدفاع برئاسة وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، وافقت على المشروع الذي يبلغ تكلفته 2.89 تريليون وون(2.56 مليار دولار أمريكي)، موضحة أنه من المتوقع أن يبدأ المشروع العام القادم ويكتمل بحلول عام 2035.

يشار إلى أن كوريا الشمالية تنشر نحو ألف وحدة من المدفعية بعيدة المدى على طول خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين الكوريتين، بما يشمل قاذفات صواريخ متعددة يبلغ قطرها 240 ملليمترا، ومعظمها موجهة مباشرة إلى سول والمناطق الحضرية.