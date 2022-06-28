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ارتفاع توقعات التضخم في أوروجواي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 10:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 10:59 م

أظهر تقرير اقتصادي، صادر عن البنك المركزي في أوروجواي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع توقعات التضخم في البلاد لتصل إلى 8.6% سنويا خلال يونيو الحالي مقابل 8.54%، وفق التوقعات في الشهر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المحللين الاقتصاديين الذين شملهم المسح الشهري للبنك المركزي الأوروجوياني يتوقعون وصول معدل التضخم بنهاية العام المقبل إلى 7.2%، في حين كانوا يتوقعون في الشهر الماضي وصوله إلى 7% فقط.

وزاد متوسط معدل التضخم خلال الـ24 شهرا المقبلة إلى 6.95% مقابل 6.83% خلال الشهر السابق.

وكان بنك أوروجواي المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسية  إلى 9.25%، مشيرا إلى احتمال زيادته مجددا خلال الفترة المقبلة.

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