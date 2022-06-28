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استطلاع: تراجع ثقة المستهلك في ألمانيا لمستوى قياسي

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 11:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 11:30 ص

أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة "جي إف كيه" لأبحاث السوق تراجع ثقة المستهلك في ألمانيا لمستوى قياسي منخفض لشهر يوليو، حيث يتخوف المستهلكون من خطر انزلاق الاقتصاد إلى ركود.

وتراجع المؤشر إلى سالب 27.4 في يوليو، مقابل قراءة معدلة إلى سالب 26.2 في شهر يونيو. وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى سالب 27.6.

وقال رولف بوركل، خبير المستهلكين في المجموعة، إن الحرب المستمرة في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد ترفع أسعار الطاقة والغذاء بشكل خاص، وتجعل المناخ أكثر تشاؤما للمستهلكين من أي وقت مضى.

وأضاف أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يتبنى سياسة نقدية ملائمة لكبح التضخم. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا تدفع مثل هذه التدابير الاقتصاد الألماني المتعثر إلى ركود.

ويتخوف المستهلكون من احتمال حدوث ركود، حيث تتسبب المشاكل في سلاسل التوريد في تقليل الإنتاج ويلقي ارتفاع التضخم بثقله على الاستهلاك الخاص.

وتعتمد نتائج الاستطلاع على ردود نحو ألفي مستهلك، وتم إجراؤه بتكليف من مفوضية الاتحاد الأوروبي.


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