تسجيل إصابة واحدة بكورونا في البر الرئيسي للصين دون وفيات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي للبلاد بمقاطعة قوانجدونج يوم الاثنين.

وتم رصد ما مجموعه 21 شخصا محليا يحملون العدوى بدون أعراض يوم الاثنين في خمس مناطق على مستوى المقاطعات، بما في ذلك ستة في آنهوي، وأربعة في كل من تيانجين ولياونينج وقوانجدونج، وثلاثة في قوانجشي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وخرج ما مجموعه 77 مريضا بكوفيد-19 من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي لمرضى كوفيد-19 الذين خرجوا من المستشفى إلى 219 ألفا و868 مريضا في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الاثنين.

ولم يشهد يوم الاثنين أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، حيث استقر إجمالي عدد الوفيات عند 5226 حالة.