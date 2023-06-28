المنتخب الأولمبي يحقق انتصاره الأول في أمم إفريقيا بصعوبة على مالي

حقق المنتخب الأولمبي فوزا بهدف دون رد ضد مالى، في اللقاء الذي أقيم على استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة.

وسجل إبراهيم عادل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 10 من عمر اللقاء وهو الهدف الذي قاد الفراعنة للنقطة الرابعة في المجموعة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بعد أن كان قد تعادل في اللقاء الأول أمام النيجر بدون أهداف، وحل منتخب مالي في المركز الثاني وتوقف رصيده عند النقطة الثالثة.

وسيلعب منتخب الجابون مع نظيره النيجر مساء اليوم، وتحديدا في الحادية عشر بتوقيت القاهرة، في نفس المجموعة.

ويلعب منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من..

حارس المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: حاتم محمد ، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، محمود صابر.