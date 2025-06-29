حزب الله يدعو لتحرير لبنان من الاحتلال الأمريكي بكافة أشكاله

قال الوزير السابق وعضو المجلس السياسي في ‏حزب الله الحاج محمود قماطي إن "المقاومة في لبنان انتصرت وهي التي تحفظ البلد ‏وتدافع عنه وتمنحه القوة ‎"‎.



وأضاف قماطي: "لن نسمح بأن يبقى لبنان من دون قوة ومن دون قدرات تحميه وتدافع عنه بكل مكوناته"، ‏مشددا على أن "الاحتلال الأمريكي في لبنان يجب أن ينتهي، سواء كان هذا الاحتلال من خلال القرار السياسي أو ‏من خلال الضغوط أو التعيينات أو القواعد أو عبر الجواسيس والأجهزة الاستخباراتية".‏

وشدد على أن "المشكلة ليست في المقاومة بل في الاحتلال الأمريكي الذي يضغط على لبنان من كل الاتجاهات"، ‏لافتا إلى أن "الدولة اللبنانية اليوم مطالبة بأن تعطي الأولوية لتحرير لبنان في ظل استمرار الاعتداءات ‏والخروقات الإسرائيلية اليومية وخصوصا في قرى الجنوب".‏

ورأى قماطي أن "ردود الفعل الرسمية لا تتعدى الاحتجاجات وهذه الاحتجاجات لا تجدي نفعا في مواجهة العدوان ‏المستمر"، متسائلا: "ماذا تفعل الدولة غير الاحتجاج؟ وهل يؤدي الاحتجاج إلى أي نتيجة؟".‏

وتابع قماطي: "الولايات المتحدة راعية الاتفاقات هي من تبيح للإسرائيلي الاعتداء بل تطلب منه الاستمرار في ‏الضغط على لبنان عسكريا من جهة، وسياسيا من جهة أخرى بالتعاون مع الأوروبيين وبعض الأنظمة العربية ‏وأدوات لبنانية رخيصة كرست نفسها لخدمة هذا العدو".‏

وسأل: "هل يعقل أن نستضعف وأن يفترض بنا أن نستسلم بعد كل هذه التضحيات؟ كنا حريصين طوال المرحلة ‏السابقة على الاستقرار وعدم الإضرار بالبلد وعملنا جاهدين على التعاون مع الدولة من أجل حفظ الوطن، فهل ‏يكون جزاؤنا أن يتم التعامل معنا على أننا هُزمنا؟".‏

وختم قماطي كلمته بالتأكيد على أن "المقاومة ستبقى الركن الأساسي لقوة لبنان وحمايته ونحن لن نغير سياستنا ‏تجاه حفظ الاستقرار الداخلي وسنظل متفاعلين ومتعاونين مع الدولة، ولكن في الوقت نفسه لن نتخلى عن قوة ‏لبنان التي تمثلها المقاومة".