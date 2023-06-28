الأوقاف: لا مخالفات مرصودة خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

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شهد اليوم الأربعاء، عدد من المحافظين ونوابهم صلاة عيد الأضحى المبارك 1444هــ بالمساجد الكبرى والساحات العامة بعواصم المحافظات بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف، أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

و أشاد المحافظون ونوابهم باستعدادات وزارة الأوقاف لصلاة العيد وجهود الأئمة والواعظات في تنظيم صلاة العيد.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الأوقاف عن المسابقة العالمية القرآن الكريم.

وقالت الوزارة في بيان امس، إنه تقديرًا لذوي القدرات الخاصة من ذوي الهمم من أهل القرآن الكريم تقرر تخصيص خمس جوائز لهذا الفرع من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه.

وتشمل الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه، والجائزة الثانية : 350 ألف جنيه والجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه، والجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه، والجائزة الخامسة : 200 ألف جنيه.