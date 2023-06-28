معهد أمريكي: لوكاشينكو يمكن أن يستفيد من مشكلات روسيا

ذكر خبراء عسكريون أمريكيون أن حاكم بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو، يمكن أن يستفيد من مقاتلي مجموعة فاجنر الروسية الخاصة في بلاده، حيث أنه من المحتمل أن يعطونه مساحة أكبر لمناورة جهود الكرملين للهيمنة على بيلاروس.

وكتب معهد دراسات الحرب مساء أمس الثلاثاء أنه مع وجود قوات فاجنر في بلاده، يمكن أن يجابه لوكاشينكو جهود الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لاستيعاب بيلاروس في حالة الاتحاد مع روسيا، حيث تعتمد بيلاروس، بوصفها الشريك الأصغر، على روسيا.

وذكر رئيس بيلاروس، وهو حليف مقرب من بوتين أنه توسط بين بوتين وزعيم مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، في الانتفاضة، التي استمرت فترة قصيرة لوحدات مجموعة المرتزقة "فاجنر" يوم السبت الماضي وأقنع الأخير بالاستسلام.

وفي إطار اتفاق لنزع فتيل التمرد، يزعم أن بريجوجين ومقاتليه، حصلوا على عرض للعيش في المنفى في بيلاروس.