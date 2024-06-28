صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن لديه كل النية للبقاء في سباق الفوز بفترة رئاسية جديدة، على الرغم من أدائه الكارثي في مناظرته الأولى أمام منافسه، دونالد ترامب، التي أثارت الذعر بين صفوف الحزب الديمقراطي المنتمي له.

وأضاف بايدن أمام حشد مكتظ بأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أمشي بسهولة كما اعتدت، ولم أعد أتحدث بسلاسة كما اعتدت، ولم أعد أجري مناظرات كما اعتدت، ولكني أعرف ما أجيد فعله، وهو قول الحقيقة".

وتابع بايدن (81 عاما): "أعلم التمييز بين الصواب والخطأ، وأعرف كيف أقوم بهذه المهمة، أعرف كيف أنجز الأمور، أعلم كما يعلم ملايين الأمريكيين، أنه عندما تسقط يمكنك النهوض من جديد"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، بتنظيم من شبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشكلات الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.

وذكرت شبكة إعلامية أمريكية، نقلا عن مصادرها، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصابه الذعر بعد خطاب بايدن.

ووفقا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.

وجاءت نسبة المتابعين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل بنحو 67% مقابل 33% لبايدن، بحسب الاستطلاع.