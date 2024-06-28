الخارجية الفلسطينية: شرعنة الاستيطان تخريب متعمد لحل الدولتين

أكدت الخارجية الفلسطينية، أن شرعنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للبؤر الاستيطانية، يعد تخريبا متعمدا لتطبيق حل الدولتين، معربة عن إدانتها الشديدة لمصادقة حكومة الاحتلال على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة.

وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أنها تنظر بخطورة بالغة لمواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق سياسة الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأكدت الخارجية أن التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، يعد تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق، أمس على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.

وتقع البؤر الاستيطانية في مواقع استراتيجية بالضفة الغربية، وهي أفيتار المقامة على أراضي نابلس، وسادي إفرايم، وغفعات أساف المقامة على أراضي رام الله والبيرة، وحالتس على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية أدوريم المقامة على أراضي الخليل.