تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا على خلاف التوقعات خلال الشهر الماضي

تراجعت المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات، بحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي.

وتراجع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة بنسبة 1ر2% خلال الشهر الماضي إلى 8ر70 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 7ر7% إلى 3ر72 نقطة خلال الشهر السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 5ر2% فقط.

يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، في بيان "السوق في لحظة مهمة مع ارتفاع المعروض وتراجع الطلب ، حركات العرض والطلب تشير إلى تراجع منتظر في أسعار المساكن خلال الشهور المقبلة.. زيادة المعروض في اقتصاد قوي يخلق المزيد من الوظائف ما سيؤدي إلى زيادة مشتريات المساكن وبخاصة مع تراجع فوائد التمويل العقاري ".

جاء تراجع المبيعات المؤجلة بشدة ليعكس انخفاض المبيعات في الجنوب الأمريكي حيث تراجعت فيه المبيعات بنسبة 5ر5% خلال الشهر الماضي. كما تراجعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 4ر0% ، في حين ارتفعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 1ر1% وفي الغرب بنسبة 4ر1%.

واظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي، في ظل ارتفاع الأسعار وفوائد التمويل العقاري.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، تراجعت مبيعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 3ر11% إلى ما يعادل 619 ألف مسكن سنويا، وهو أقل مستوى لها منذ نوفمبر الماضي. كما جاءت المبيعات خلال الشهر الماضي أقل من توقعات جميع المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم، في حين تراجعت المبيعات في مختلف المناطق الرئيسية بالولايات المتحدة.