بدء تشييد أول محطة برية للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا

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بدأ اليوم الجمعة، رسميا العمل في إقامة أول محطة برية في ألمانيا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المحطة التي تقع قرب هامبورج بمدينة شتاده في 2027.

ويقوم تحالف شركات (كونسورتيوم) بإقامة المحطة، التي تبلغ تكلفتها حوالي مليار يورو.

وتهدف محطات الغاز الطبيعي المسال إلى تأمين إمدادات الغاز لألمانيا ودول أخرى بعدما توقفت موسكو عن توفير الغاز عبر خطوط الأنابيب على خلفية العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا .

وتدفع المجموعات البيئية بأن المشروع يمثل صفعة لقدرة البلاد على تحقيق أهداف المناخ.

وقال شتيفان فايل، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى: "اشعر بالسرور لأن ألمانيا تظهر أن بإمكانها التحرك سريعا في مجال إمداد الطاقة علينا أن نقوم بالأمر".