جنود إسرائيليون يتهمون الجيش بالإهمال بعد مقتل 7 عسكريين بغزة

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اتهم جنود إسرائيليون، الجمعة، قيادة الجيش بـ"التقصير والإهمال" على خلفية مقتل 7 عسكريين من كتيبة الهندسة القتالية 605 في قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن جنودا في الكتيبة المذكورة يتحدثون عن "إهمال وتقصير منهجي في العتاد القتالي".

وأشار الجنود إلى أن "الأسلحة الفردية، والرشاشات المتوسطة (MAG)، وحتى ناقلات الجند من نوع "بوما"، تعاني من أعطال مستمرة ولا توفر الحماية الكافية".

وذكر أحد الجنود للهيئة: "أريد أن أقاتل، لكن الجيش لا يمنحنا الأدوات اللازمة للدفاع عن أنفسنا"، وفق وكالة الأناضول.

ووصفت والدة أحد الجنود في الكتيبة ما يحدث بأنه لعبة "روليت روسي" (الرهان على الحياة).

وأضافت أن نجلها "يشعر بأنه بطة في مرمى النار"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وتابعت: "حذرنا مسبقًا، وقيل لنا إن المدرعات بحالة جيدة، لكنها لم تكن كذلك، فكيف يُسمح للجنود بالدخول إلى المعركة بعتاد كهذا؟ لقد كان يمكن منع الكارثة".

يُشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن مقتل العسكريين السبعة خلال عملية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن تعرضت ناقلة الجند لانفجار ناتج عن عبوة ناسفة، وفق الهيئة.

وبحسب الهيئة، رفض الجيش التعليق على الاتهامات، مكتفيًا بالصمت حيال ما وُصف بأنه "من أسوأ حوادث الإهمال منذ بدء الحرب".

والأربعاء، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد توثق الكمين الذي قالت إنه استهدف ناقلتي جند إسرائيليتين بمدينة خان يونس.

وأوضحت أن "العملية نفذت قرب مسجد علي بن أبي طالب في منطقة معن جنوبي خان يونس"، وذلك ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود".

وتظهر المشاهد لحظة تنفيذ الكمين، الذي ركز على استهداف ناقلتين من هذه الآليات، إذ تحرك أحد عناصر "القسام" نحو الناقلة الخلفية، فيما تقدم عنصر آخر كان يحمل الكاميرا باتجاه الناقلة الأمامية.

ووثق المقطع لحظة إلقاء عبوة متفجرة داخل الناقلة الأولى من فتحتها العلوية، قبل أن يبتعد منفذ العملية من المكان.

وبعد ثوان، سمع دوي انفجار قوي استهدف الناقلة الأمامية، أعقبه مباشرة انفجار ثان استهدف الناقلة الخلفية.

وقالت القسام إن الانفجارين نتجا عن تفجير عبوتين من نوع "شواظ" و"العمل الفدائي"، ما أشعل النيران في الناقلتين.