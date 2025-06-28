مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو

أفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة موسكو، بأن أربعة أشخاص، لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز «ياك-52» في حقل بإحدى قرى المقاطعة، لافتة إلى أن ذلك العدد وفقا للبيانات الأولية.

وقالت الطوارئ في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: «تحطمت طائرة خفيفة من طراز ياك-52 في حقل بقرية بانوفو التابعة لبلدية كولومنا، أعقبها اندلاع حريق. وبحسب المعطيات الأولية، لقي أربعة أشخاص حتفهم».

وأفاد المكتب الصحفي لرئيس وزارة الطوارئ الروسية في المنطقة بأنه لم تُسجل أي أضرار على الأرض بعد تحطم طائرة ياك-52 الخفيفة في حقل بضواحي موسكو، وتم إخماد الحريق.

وأشار التقرير إلى أن الوحدات المختصة أخمدت الحريق الممتد على مساحة 5 أمتار مربعة في الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، ولم تسجل أي أضرار على الأرض، منوهًا أن الطائرة الصغيرة أقلعت من مطار سيفيركا.