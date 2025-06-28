تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة، إذ استفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى بالأقسام المختلفة ومن بينها العيادات الخارجية والطوارئ، على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .

ووجه المحافظ، إدارة المستشفى إلى تسخير كل الإمكانيات التي يمتلكها هذا الصرح الطبي المتميز لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية، لا سيما أن المستشفى مدرج بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجاري الاستعداد لتطبيقها ضمن محافظات المرحلة الأولى، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال أيام في يوليو المقبل .

ووجه المحافظ، أثناء لقاؤه مع طاقم الأطباء بالمستشفى، شكره على المجهود المبذول خلال الفترة الحالية، خصيصًا فيما يتعلق بالنظام المميكن لترتيب الأدوار للمترددين، وهو الذي يتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المنظومة الجديدة، إذ إن الإنطباع الأول سيظل راسخاً لدى المواطن الأسواني، وهو الذي يرتكز على أن يلمس مدى الجودة العالية في تلقي الخدمة كاملة .

وأكد المحافظ، وجود تنسيقات عديدة حرصت المحافظة على تنفيذها بين مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك لتحقيق الجاهزية الكاملة فيما بينها؛ ولتكون بداية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل قوية، للوصول إلى الأهداف المرجوة منها التي تصب فى صالح المواطن بالحصول على خدمات طبية وعلاجية وفقاً للمعايير الدولية.