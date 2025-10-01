إضراب عام في اليونان يعطل الخدمات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسبب إضراب عام على مستوى البلاد في اليونان بتوقف العبارات في الميناء وتعطل وسائل النقل العام بالعاصمة، اليوم الأربعاء، حيث احتج عمال القطاعين العام والخاص على التغييرات التي أُدخلت على قوانين العمل في البلاد.

ونظم آلاف المتظاهرين مسيرات في شوارع أثينا اليوم.

ورفع العديد من المحتجين أيضا أعلاما فلسطينية وهتفوا "فلسطين حرة حرة" للتعبير عن معارضتهم للحرب في غزة.

وتوقفت سيارات الأجرة والقطارات في أثينا طوال فترة الإضراب الذي يستمر 24 ساعة، بينما عملت الحافلات وخدمات المترو والترام وفق جدول زمني مخفض.

وأدى الإضراب إلى تعطيل الخدمات في أنحاء البلاد، بما في ذلك المدارس والمحاكم والمستشفيات العامة والبلديات.

ودعت نقابات تمثل موظفي الخدمة المدنية والعاملين بالقطاع الخاص إلى الإضراب احتجاجا على تعديلات قانون العمل التي تسمح بمرونة أكبر، بما في ذلك العمل الإضافي حتى 13 ساعة يوميا.

وبموجب اللوائح الجديدة، يُحدد الحد الأقصى لساعات العمل بما يشمل العمل الإضافي بـ48 ساعة أسبوعيا، مع السماح بحد أقصى 150 ساعة عمل إضافي سنويا.

وتؤكد النقابات العمالية أن القواعد الجديدة تجعل العمال عرضة لانتهاكات قوانين العمل من جانب أصحاب الأعمال.

وقال الاتحاد العام لعمال اليونان، وهو نقابة شاملة للقطاع الخاص، في بيان: "نرفض نظام الـ13 ساعة عمل. الإرهاق ليس تنمية. والتسامح الإنساني له حدود". ودعا الاتحاد إلى أسبوع عمل مدته 37 ساعة ونصف وإلى العودة لاتفاقيات التفاوض الجماعية.