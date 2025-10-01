أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، باستشهاد 54 شخصًا برصاص وقصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء.

وبحسب مصادر طبية، وصل إلى المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» 29 شهيدا، و13 إلى مستشفى الشفاء، و3 إلى مستشفى العودة، وشهيدان إلى مستشفى ناصر، و7 إلى مستشفى الأقصى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 51 شهيدًا، و180 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,148 شهيدًا و168,716 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.