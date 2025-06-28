 مسئول إيراني يتهم وكالة الطاقة الذرية بتسريب المعلومات للأعداء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول إيراني يتهم وكالة الطاقة الذرية بتسريب المعلومات للأعداء

وكالات
نشر في: السبت 28 يونيو 2025 - 1:21 م | آخر تحديث: السبت 28 يونيو 2025 - 1:21 م

اتهم رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إيجئي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "تسرب معلومات بشأن طهران للأعداء، وليست محل ثقة".

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن غلام حسين أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تلتزم المهنية، وتعمل ضد الشعب الإيراني فمن الطبيعي تعليق التعاون معها"، وفق تعبيره.

وتابع أن على إسرائيل أن تدرك أن اغتيالها لعدد من القادة والعلماء والمدنيين "لن يبعد الشعب الإيراني عن هدفه.. وسيبقى صامداً حتى النفس الأخير، وبالتأكيد سيكون النصر حليفه"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

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