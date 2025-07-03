شركة طيران الجزيرة الكويتية تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا بعد توقف أكثر من عقد

أعلنت شركة "طيران الجزيرة" الكويتية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا، حيث هبطت أولى طائراتها في مطار دمشق الدولي قادمة من مطار الكويت الدولي، بعد توقّف دام أكثر من عقد.

وذكرت الشركة ، في بيان رسمي أوردته الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا ) اليوم الخميس ، أن الرحلات ستنطلق بمعدل رحلة واحدة يومياً، على أن يتم رفع وتيرتها إلى رحلتين يومياً قبل نهاية موسم الصيف، ما يعكس نيتها في أن توسّع حضورها في السوق السورية.

ووفق الوكالة ، تأتي هذه الخطوة في ظل تحركات متزايدة لربط سوريا مجدداً بشبكات النقل الجوي الإقليمي، وسط ترقّب اقتصادي وسياحي لنتائج هذا الانفتاح.