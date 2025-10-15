كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الفتى الذهبي لعام 2025، وهي جائزة سنوية تُقدِمها الصحيفة الإيطالية منذ عام 2003.

وضمت القائمة كل من:

ديزيري دووي (مهاجم باريس سان جيرمان)، دين هويسن – (مدافع ريال مدريد) ، كنان يلديز – (الجناح الأيسر ليوفنتوس)، مايلز لويس سكيلي – (الجناح الأيسر لأرسنال)، وارن زائير إيمري – (خط وسط باريس سان جيرمان)، أردا جولر – (خط وسط ريال مدريد)، فرانكو ماستانتونو – (الجناح الأيمن لريال مدريد)، إيثان نوانيري – (خط وسط أرسنال)، جوريل هاتو – (الجناح الأيسر لتشيلسي)، جوفاني كويندا – (الجناح الأيمن لسبورتينج لشبونة)، إستيفاو – (الجناح الأيمن لتشيلسي)، ليني يورو – (مدافع مانشستر يونايتد)، سيني مايلولو – (خط وسط باريس سان جيرمان)، نيكو أوريلي – (خط وسط مانشستر سيتي)، إلييس بن سغّير – (الجناح الأيسر لباير ليفركوزن)، فيكتور فروهولد – (خط وسط بورتو)، لوكاس بيرجفول – (خط وسط توتنهام)، آرتشي جراي – (خط وسط توتنهام)، مامادو سار – (مدافع ستراسبورج) و باو كوبارسي (مدافع برشلونة).

وشهدت القائمة غياب لامين يامال، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، الحائز على الجائزة الموسم الماضي، لكن الصحيفة الإيطالية أقرت أن بسبب قوانين الجائزة بأن الحائز عليها لا يمكن أن يفوز بها مرتين متتاليتين فلم يتم ترشيح يامال هذا العام.

حصل على الجائزة سابقاً كل من ليونيل ميسي في عام 2005، كيليان مبابي في عام 2017، إيرلنج هالاند في عام 2020 وحديثاً لامين يامال في العام السابق.