الزمالك يستعيد الرباعي الدولي قبل مواجهة ديكيداها

انتظم الرباعي الدولي محمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد حسام عبد المجيد ومحمد صبحي في صفوف المنتخب الأول خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في حين تواجد محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.