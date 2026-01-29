بكين تعدم 11 فردا من عصابة مقرها ميانمار لإدانتهم بقتل 14 صينيا وإدارة أعمال احتيال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، إعدام 11 فردا من عصابة عائلية مقرها ميانمار قتلت 14 مواطنا صينيا وأدارات عمليات احتيال ومقامرة بقيمة أكثر من مليار دولار.

وأعلنت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة وونتشو تنفيذ الإعدام في بيان صباح اليوم الخميس. وكانت المحكمة قد قضت بإعدام 11 شخصا في سبتمبر الماضي.

وقدم المتهمون طعنا على الحكم، ورفضته المحكمة في نوفمبر الماضي.

وكان تم إلقاء القبض على أفراد الأسرة في نوفمبر 2023 عندما ضغطت السلطات الصينية على السلطات في المناطق الحدودية مع ميانمار لقمع عمليات الاحتيال.



