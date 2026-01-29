 بكين تعدم 11 فردا من عصابة مقرها ميانمار لإدانتهم بقتل 14 صينيا وإدارة أعمال احتيال - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 9:31 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

بكين تعدم 11 فردا من عصابة مقرها ميانمار لإدانتهم بقتل 14 صينيا وإدارة أعمال احتيال

بانكوك - (أب)
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 9:08 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 9:08 ص

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، إعدام 11 فردا من عصابة عائلية مقرها ميانمار قتلت 14 مواطنا صينيا وأدارات عمليات احتيال ومقامرة بقيمة أكثر من مليار دولار.

وأعلنت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة وونتشو تنفيذ الإعدام في بيان صباح اليوم الخميس. وكانت المحكمة قد قضت بإعدام 11 شخصا في سبتمبر الماضي.

وقدم المتهمون طعنا على الحكم، ورفضته المحكمة في نوفمبر الماضي.

وكان تم إلقاء القبض على أفراد الأسرة في نوفمبر 2023 عندما ضغطت السلطات الصينية على السلطات في المناطق الحدودية مع ميانمار لقمع عمليات الاحتيال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك