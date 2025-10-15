 تأهل منتخب كرة القدم الإلكترونية لكأس العالم - بوابة الشروق
تأهل منتخب كرة القدم الإلكترونية لكأس العالم

نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 8:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 8:37 م

تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم وبرعاية الاتحاد الدولي شارك منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم efootball console و mobile و تمكن اللاعب عمر الشحات المعروف باسم ( فانتوم ) من التأهل إلى كأس العالم FIFAe World Cup المقرر إقامتها بمدينة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل.

جاء تأهل المنتخب المصري قبل لقاء المغرب في المباراة النهائية، وقدّم عمر الشحات أداءً قويًا ، حيث فاز على نظيره  الغاني 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-1 و 3-1) .

ويعد الشحات من أبناء مدينة دهب بجنوب سيناء وقام بتأجيل عدداً من عروض الاحتراف من اندية خارجية انتظارا للتأهل والمشاركة فى كأس العالم الذى تزيد من تحسين فرص احترافه .

مشاركة المنتخب المصري فى التصفيات تمت بالتنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم و اتحاد الرياضات الإلكترونية في إطار توجه وزارة الشباب و الرياضة والاتحاد المصري إلى وضع خطط مستقبلية لهذا التخصص الجديد الذي يمارسه ملايين الشباب حول العالم و يخصص له بطولات كبري.

وفي هذا الإطار يتم التحضير لإقامة بطولة محلية قبل نهايه العام لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى المنتخب سعياً لتدعيم صفوفه.


