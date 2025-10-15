وزير الرياضة يهنئ رباعي سيدات تنس الطاولة على التأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبات منتخب مصر لتنس الطاولة هنا جودة، دينا مشرف، مريم الهضيبي، ومروة الهضيبي، بعد نجاحهن في التأهل إلى نصف نهائي منافسات الفردي ببطولة إفريقيا، المقامة حاليًا في تونس خلال الفترة من 12 وحتى 19 أكتوبر الجاري، مشيدًا بالمستوى المتميز والأداء المشرف الذي يقدمنه خلال منافسات البطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تفوق اللاعبات المصريات في البطولات القارية يعكس تميز منظومة تنس الطاولة المصرية، ونجاح برامج الإعداد والدعم المقدمة للأبطال الرياضيين، في إطار توجيهات الدولة المصرية برعاية الموهوبين ودعم الرياضة النسائية، متمنيًا لهن مزيدًا من التوفيق في مشوارهن نحو التتويج باللقب.

وحقق الرباعي المصري نتائج قوية في الدور ربع النهائي؛ حيث فازت هنا جودة على بطلة مدغشقر بنتيجة (4–1)، ودينا مشرف على زميلتها المصرية فريدة بدوي بنتيجة (4–0)، فيما تفوقت مريم الهضيبي على التونسية آلاء الصعيدي بنتيجة (4–1)، ومروة الهضيبي على جاد موريس بنتيجة (4–0).