إحباط تفجير عبوة ناسفة في كابول

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أحبطت القوات الأفغانية محاولة للمسلحين لتفجير عبوة ناسفة في كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وذكر مقر شرطة كابول في بيان أن قوة الشرطة عثرت على العبوة الناسفة وأبطلت مفعولها بمنطقة "شاكار دارا" في كابول.

وأضاف البيان أن المسلحين زرعوا العبوة الناسفة، التي يتم التحكم فيها عن بعد في قرية "قلعة-اي-داشت" لاستهداف المدنيين الأبرياء.

غير أن مقر شرطة كابول ذكر أن قوات الشرطة تمكنت من العثور على القنبلة وإبطال نفعولها قبل تفجيرها.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها "طالبان" على الواقعة حتى الآن.