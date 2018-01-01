توافق سعودي أمريكي في التصدي لكافة أشكال الإرهاب

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن هناك توافقا مع الولايات المتحدة الأمريكية في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتهديد لأمن المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز استعرض خلال لقائه في الرياض مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي "الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في الجانب الدفاعي والعسكري وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليين".

وطبقا لـ "واس" أنه "جرى التأكيد على توافق البلدين في التصدي لأشكال الإرهاب كافة والتهديد لأمن المنطقة من خلال التنسيق الدفاعي المتقدم بين البلدين الصديقين".

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضر اللقاء من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد الرسمي المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

وقال نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان، إنه نقل شكر قيادة المملكة، إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية على جهود بلاده في حفظ أمن المنطقة من خلال إرسالهم قوات ومنظومات دفاعية للمملكة.

وقال بن سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"التقيت برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول/ مارك ميلي؛ حيث أكدنا رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين".