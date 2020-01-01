معهد «روبرت كوخ» الألماني: التزموا بالقواعد السلوكية للوقاية من كورونا

في أعقاب زيادة حالات الإصابة بكورونا مجددا في أنحاء ألمانيا، ناشد معهد "روبرت كوخ" الألماني المواطنين، بالالتزام بالقواعد السلوكية المتمثلة في التباعد الاجتماعي والحفاظ على نظافة الأيدي وارتداء الكمامات.

وأكد رئيس المعهد لوتار فيلر في برلين، اليوم الثلاثاء، أن التطور يثير القلق، متابعا أنه يجب حاليا الحيلولة دون انتشار الفيروس مجددا بشكل سريع وخارج عن السيطرة.

وقال فيلر: "لن نحقق ذلك إلا معا"، مضيفا أن هناك أشخاصا صاروا يتسمون بالتهاون، وأشار في ذلك إلى مشاركة الآلاف في حفلات صاخبة.

وقالت أوته ركسروت، الخبيرة بالمعهد الألماني، إنه على النقيض من الفترة الماضية التي شهدت حالات انتشار فردية كبيرة، يعد الوضع حاليا غير واضح على الإطلاق.

وأضافت أنه يتم رصد ارتفاع في أعداد الإصابة في محليات وبلديات مختلفة، ويزداد العدد على مستوى ألمانيا.

وعما إذا كان الأمر يتعلق حاليا ببداية موجة ثانية محتملة، أكد رئيس معهد "روبرت كوخ" أن الأمر قد يكون كذلك، ولكن لم يتم تحديد ذلك بعد.