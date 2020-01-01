موسكو: عودة 90 لاجئا سوريًا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 90 لاجئا (منهم 27 امرأة و46 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و (تلكلخ) الحدوديين.



وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية إلى سوريا عن طريق معبر (نصيب) الحدودي خلال الساعات الأخيرة.



وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار من الألغام في مدينة الدوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 41 عبوة ناسفة.